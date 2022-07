Beach Pro Tour “Future” di Lecce: trionfo per Dal Corso-Windisch, 2° posto per Menegatti-Gottardi

Primo, importante, successo di coppia nel Beach Pro Tour. Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso, infatti, hanno trionfato al “Future” di Lecce battendo in finale gli atleti ucraini Popov/Reznik con il punteggio di 2-1 (13-21, 21-18, 15-12). Una vittoria giunta al termine di un torneo praticamente perfetto in cui la coppia tricolore ha vinto tutte e cinque le gare disputate.

Il successo in finale, tirato e in rimonta per 2-1, è giunto al termine di una gara iniziata non certo nel migliore dei modi per i due azzurri che, dopo aver ceduto il primo parziale, sono stati bravi a non disunirsi e a continuare a giocare la loro partita riuscendo ad avere ragione sugli avversari (coppia numero 3 del tabellone) centrando una preziosa vittoria. Terzo posto per i danesi Brinck/Abell vittoriosi nella finale di consolazione contro gli argentini Amieva/Aveiro per 2-0 (21-17, 21-19). Il duo tricolore è tornato così sul podio di una tappa del Beach Pro Tour in questo 2022 dopo il terzo posto conquistato la scorsa settimana nell’altro Future disputato a Giardini Naxos (ME).

Ma le buone notizie da Lecce non si esauriscono con la vittoria di Jakob e Gianluca, il beach azzurro ha infatti conquistato anche il secondo posto finale nel tabellone femminile con Marta Menegatti e Valentina Gottardi.

Le azzurre guidate da Caterina De Marinis sono uscite sconfitte nella finale giocata sulla spiaggia di San Cataldo al termine di un match molto combattuto contro le atlete della Repubblica di Vanuatu Toko/Pata 1-2 (21-15, 19-21, 9-15).

Dopo la vittoria in semifinale di questa mattina contro le argentine Peralta/Najul 2-0 (21-13, 21-16), le azzurre nella gara per il titolo si sono rese protagoniste di un match giocato alla pari. Nel primo set Menegatti e Gottardi sono state sempre al comando e hanno gestito al meglio il vantaggio sino alla fine (21-15). Nel secondo parziale, invece, è iniziata la rimonta delle avversarie con le atlete di Vanuatu che hanno avuto il merito di mantenere la concentrazione fino alla fine, riportando il match in parità (19-21). Nel terzo e decisivo set le giocatrici di Vanuatu hanno messo qualcosina in più indirizzando il match in proprio favore (9-15). Sul terzo gradino del podio di Lecce sono salite le argentine Peralta/Najul che hanno superato nella finale per il terzo e quarto posto le australiane Stevens/Johnson 2-0 (21-11, 23-21) .

Per la coppia tricolore, reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Bellaria-Igea Marina, si tratta del secondo podio stagionale nel Beach Pro Tour dopo il secondo posto ottenuto a maggio nel torneo “Future” di Madrid.

comunicato stampa FIPAV