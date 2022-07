Commercio. ISTAT: vendite al dettaglio +1,9% a Maggio, +7% su anno

(DIRE) Roma, 11 Lug. – A Maggio 2022 si stima un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio dell’1,9% in valore e dell’1,5% in volume. Sono in crescita sia le vendite dei beni non alimentari (+2,4% in valore e +2,0% in volume) sia quelle dei beni alimentari (rispettivamente +1,4% in valore e +0,6% in volume). Lo segnala l’ISTAT.

Nel trimestre Marzo-Maggio 2022, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio crescono in valore (+1,1%) e calano leggermente in volume (-0,1%). Le vendite dei beni non alimentari sono in aumento (+1,4% in valore e +1,1% in volume), mentre quelle dei beni alimentari aumentano in valore (+0,5%) e diminuiscono in volume (-1,6%).

Su base tendenziale l’aumento è del 7% in valore e del 2,7% in volume. Sono in crescita le vendite dei beni non alimentari (+9,1% in valore e +6,8% in volume) mentre quelle dei beni alimentari registrano un aumento in valore (+4,5%) e una diminuzione in volume (-2,8%). Tutte le forme distributive registrano una crescita tendenziale, più accentuata per il commercio on-line. (Tar/ Dire) 10:24 11-07-22