(DIRE) Roma, 11 lug. -"Buona parte del mainstream ha deriso o ignorato la nostra proposta in merito al sistema di ventilazione meccanica controllata nelle scuole e negli edifici pubblici come mezzo di contrasto al contagio. Oggi, questa continua ad esser accreditata e riconosciuta dalla comunità scientifica. Quand'è che si sveglierà il Governo?". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.