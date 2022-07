Devastante incendio lungo la Palmiro Togliatti a Roma. Oltre 100 Vigili del Fuoco all’opera per domare le fiamme

Prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio scoppiato ieri in un autodemolitore tra la via Casilina e la via Tuscolana, oltre un chilometro lungo la via Palmiro Togliatti è stato interessato dalle fiamme. Sono state evacuate quattro palazzine di sette piani nelle vicinanze a scopo precauzionale.

Nelle operazioni sono stati impegnati oltre 100 Vigili del Fuoco con 50 automezzi, compreso un Dragon aeroportuale. In supporto alle squadre della Capitale sono giunte autopompe dai comandi di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina e delle autobotti dai comandi Arezzo, Terni, Caserta, Macerata e L’Aquila.

La densa nube di fumo che ha avvolto l’intera area ha suscitato allarme, anche perché è stata sospinta dal vento verso altre zone della città.

Dopo una notte di incessante lavoro l’incendio è ora sotto controllo e sono iniziate le opere di smassamento, bonifica e raffreddamento dei materiali stoccati nell’autodemolitore.

