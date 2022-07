Giappone. Covid, la variante BA.5 dominante entro fine Luglio

(DIRE) Tokyo, 11 Lug. – La variante del Coronavirus nota come BA.5 Omicron, che è causa della recente impennata del numero di contagi in tutto il Paese, sostituirà completamente la variante BA.2 come ceppo dominante entro la fine di Luglio.

È quanto dichiarato dal Ministero della Salute nel bollettino ufficiale di oggi, che ha anche rilanciato l’allarme alle strutture mediche affinché prestino “massima attenzione a causa dell’elevata contagiosità della variante e alla capacità di quest’ultima di eludere l’immunità acquisita”.

La variante BA.5, isolata per la prima volta in Sudafrica lo scorso Febbraio, è stata confermata per la prima volta in Giappone lo scorso Maggio. (Jief/Dire) 08:41 11-07-22