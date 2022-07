Governo. Draghi-Mattarella, nessuno scenario nel colloquio

(DIRE) Roma, 11 Lug. – A quanto si apprende da fonti del Quirinale, durante l’incontro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato fatto un esame della situazione politica internazionale e nazionale. Mattarella ha riferito al premier del suo recente viaggio in Africa.

Le stesse fonti spiegano che, per quanto riguarda le questioni che riguardano la maggioranza e il Governo alla luce dell’atteggiamento M5s sul DL Aiuti e l’incognita sul voto di fiducia al Senato, il capo dello Stato non ha commentato eventuali scenari. Insomma dal Colle per ora nessuna valutazione sulla situazione politica della maggioranza. (Mar/Dire) 20:00 11-07-22