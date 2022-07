Grande successo per lo spettacolo di balletti del Centro Danza Etoile di Reggio Calabria

Meraviglioso, magico, incantevole e poetico sono solo alcuni degli aggettivi con cui è stato descritto lo spettacolo di balletti messo in scena dal Centro Danza Etoile Lunedì 4 Luglio presso il Parco Caserta a Reggio Calabria. Uno spettacolo che era appuntamento irrinunciabile prima che la pandemia fermasse anche la danza per due lunghissimi anni. Finalmente la nota scuola è tornata in scena emozionando il grande e numeroso pubblico che l’ha dimostrato con i continui e spontanei applausi. Meraviglioso, magico, incantevole e poetico sono solo alcuni degli aggettivi con cui è stato descritto lo spettacolo di balletti messo in scena dal Centro Danza Etoile Lunedì 4 Luglio presso il Parco Caserta a Reggio Calabria. Uno spettacolo che era appuntamento irrinunciabile prima che la pandemia fermasse anche la danza per due lunghissimi anni. Finalmente la nota scuola è tornata in scena emozionando il grande e numeroso pubblico che l’ha dimostrato con i continui e spontanei applausi.

Tutto sotto l’occhio vigile delle direttrici Roberta e Rossana Benincasa che dal 2008 guidano allievi di tutte le età mirando alla loro crescita artistica ed umana. Insieme a loro uno staff professionale per ogni tipo di disciplina. Tantissimi i complimenti anche da parte della struttura del parco Caserta per aver trasformato una semplice pista di pattinaggio in un vero e proprio teatro. Gli allievi hanno dato il massimo ed hanno trasmesso attraverso la loro energia ed allegria la voglia di tornare in scena e di divertirsi.

Durante la serata ad alcuni degli allievi sono state assegnate delle borse di studio per campus e concorsi estivi e corsi professionali per il nuovo anno accademico. L’obiettivo di questo spettacolo era di portare i giovani a ricominciare a credere nel futuro e riavvicinarli a questa meravigliosa ARTE. “Speriamo di esserci riusciti” hanno affermato le direttrici Roberta e Rossana. Le iscrizioni per il nuovo anno accademico ripartiranno a Settembre presso la sede in via Modena Chiesa , 81.

comunicato stampa