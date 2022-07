Trasporti. Nuovi collegamenti estivi Trenitalia per la costa jonica

(DIRE) Reggio Calabria, 11 lug. – Nei fine settimana, dal 16 luglio al 28 Agosto, in accordo tra le Regioni Basilicata e Calabria e Trenitalia, per incentivare il turismo locale, saranno disponibili quattro nuovi collegamenti ferroviari che collegheranno Sibari a Taranto e Cosenza a Metaponto, andata e ritorno, con fermate in tutte le stazioni della costa ionica, e in Calabria a Villapiana-Torre Cerchiara, Villapiana Lido, Trebisacce, Amendolara-Oriolo, Roseto Capo Spulico, Monte Giordano, Rocca Imperiale.

Nello stesso periodo, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, Trenitalia aggiungerà quattro autobus fra Nova Siri e Metaponto, che circoleranno nelle stesse fasce orarie dei treni.

Gli oltre 1.000 posti complessivi, fra gli 880 circa dei treni e i 200 degli autobus, consentiranno di viaggiare lungo il litorale ionico. (Com/Mav/Dire) 18:07 11-07-22