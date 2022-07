Vaccino. Kyriakides (UE): Sulle quarte dosi gli stati accelerano

(DIRE) Bruxelles, 11 Lug. – Di fronte alla ripresa dell’epidemia di Covid-19, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema), raccomandano nelle nuove linee guida alle persone over 60 di procedere con la seconda dose di richiamo dei vaccini per il Covid-19, e per le persone in condizioni di salute precarie.

La commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, dopo la pubblicazione delle nuove raccomandazioni, ha dichiarato: “Non c’è tempo da perdere. Invito gli Stati membri a procedere con la somministrazione della seconda dose di richiamo per tutte le persone con più di 60 anni e per tutte le persone vulnerabili ed esorto tutti i cittadini idonei a farsi avanti e farsi vaccinare, è il modo in cui proteggiamo noi stessi, i nostri cari e il gruppo dei cittadini vulnerabili”. (Pis/ Dire) 17:21 11-07-22