Africa: il clima minaccia i grandi animali

Il cambiamento climatico come sappiamo è uno tra i problemi più grandi del 2022, tra acqua che scarseggia e mezze stagioni che non esistono più, la nostra terra ci sta chiedendo di fermarci e di smettere di inquinare lo stesso suolo in cui viviamo. Questo non è preoccupante solo per gli esseri umani , ma anche per gli animali, alcuni di loro sono a rischio estinzione.

L’elefante africano, il rinoceronte bianco, il leopardo, il bufalo del capo e il leone, che sono considerati i “Big Five”, simbolo della fauna Africana, sono minacciati dal cambiamento climatico, i loro habitat stanno pian piano scomparendo, anzi sta cambiando la vegetazione che non è più quella di una volta (Fonte: Agi.it).

