I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio dell’11 Luglio, in via Rieti a Senigallia per un grosso pino caduto su 4 auto in sosta. Sul posto la squadra VVF di Senigallia e personale dalla sede centrale di Ancona con l’autogrù, hanno tagliato della grossa pianta per liberare le auto sottostanti e la strada. Non si segnalano persone coinvolte.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80846