Giù il sipario sulla #NTC Summer League 2022, un’edizione che difficilmente sarà dimenticata

4 Giorni intensi, carichi di significato, di cultura, di sport ma, soprattutto, di sorrisi e divertimento

L’apertura estremamente significativa con “Aspromonte, istruzioni per l’uso”, evento patrocinato dal CONI Calabria e organizzato in collaborazione con PerlAspromonte, l’Associazione Guide Ufficiali del Parco dell’Aspromonte, La Feluca e IOCAMBIOROTTA. Una bellissima serata in cui si sono trattate tantissime tematiche, dagli incendi alle minacce “inconsapevoli”, care alla nostra terra e al suo futuro.

La #NTC Summer League ha sempre avuto a cuore tutto ciò che è Reggio e questo è stato confermato anche durante la presentazione della bellissima maglia, realizzate dal brand reggino The Chilipepper e disegnate dal nostro Borzac, pensata per celebrare, a modo nostro, il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi dove Luca Laganà, organizzatore dell’evento, ha ribadito come: “questa è la nostra città, dovete essere orgogliosi di portarla in giro per il mondo. Non dovete fare lo stesso errore dei grandi che, in tanti casi, dicono “a Reggio non c’è niente”, “a Reggio non si può fare niente” perché a Reggio ci siamo noi, a Reggio facciamo noi e Reggio siamo noi.”

Sportivamente parlando è stato un successo incredibile, un numero di squadre superiore anche agli anni antecedenti al Covid, a dimostrazione di come Reggio abbia fame di sport e di divertimento. I Puntini (Federico Romeo, Domenico Cardone e Andrea Bianchi) e Le Superstiti (Adriana Cutrupi, Anna Basile, Annalisa Scordino e Elvira Egwoh) rappresenteranno il “torneo di Reggio” alle finali nazionali dell’Estathè 3×3 Italia Streetball Circuit. Dalle categorie giovanili, invece, saranno ben 6 le squadre che rappresenteranno l’intera Calabria alle finali scudetto Fip di Lignano Sabbiadoro: i Dallas a tutti (Karol Calabrò, Tito Baldassar, Andrea Famà e Vincenzo Romeo) e Le Emite (Beatrice Martino, Carla Meduri, Maria Teresa Meduri e Kristina Penteleichuk) per la categoria U14 maschile e femminile, i Bene ma non Ben Simmons (Andrea Surace, Pierfrancesco Botta e Francesco Schiavone) e le NBArazzanti (Sofia Trotta, Federica Morabito ed Erika Serranò) per la categoria U16 maschile e femminile, mentre TbounMouk pt.2 e Lumaka vincono nella categoria U18.

Ad arricchire tutto questo si aggiungono i DenverMcNuggets (Antonio Borriello, Lorenzo Ripepi, Mattia Viola e Dania Terletsky) che hanno vinto la bellissima categoria Esordienti e gli NTC…e il 4 vien da sé (Antonino Ripepi, Sergio Zumbo, Laura Liotta e Andrea Tolomeo) che hanno vinto la categoria OldBut Gold.

Nelle gare individuali successi per Antonio Mazza (Giro di Reggio), Cristian Vigo (Money Shoot) e Gabriele Colaci (3pt Shootout). All’inizio delle premiazioni il momento più toccante di tutto il torneo, la consegna dell’Oscar del Basket “Cesare Binetti” alla famiglia di Pasquale Vazzana, splendida figura del mondo cestistico reggino prematuramente scomparsa qualche mese fa. “Una gran bella edizione, oltre più rosea aspettativa. – afferma l’organizzatore Luca Laganà – Quattro giorni splendidi, senza nessun intoppo o problema. Vedere così tanta gente e così tanti sorrisi è la più grande delle soddisfazioni. Rimpianti? Nessuno, speriamo l’anno prossimo di avere l’apporto delle Istituzioni e di poter riportare in centro città un evento così importante che sicuramente proveremo ad implementare ulteriormente. Devo dire grazie a chi ha reso possibile tutto questo, i miei angeli custodi Enza e Borzac, Saverio, Fausta, Federico, Marco e tutti i ragazzi dello staff, gli sponsor, i media partner e, soprattutto, alle persone che, anche quest’anno sono venute a divertirsi con noi. A loro prometto che, l’anno prossimo, faremo qualcosa di unico.”