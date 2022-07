L’Africa verso le criptovalute

L’Africa ha sempre più interesse verso i Bitcoin, una moneta non di carta che viene distribuita e scambiata attraverso la rete di Internet.

Il gruppo finanziario sud africano Standard Bank di recente ha effettuato una ricerca: tra Luglio 2020 e Giugno 2021, l’adozione delle criptovalute nel continente è aumentata del 1200%.

Il grande continente è interessato a questa alternativa per via dell’inflazione che è cresciuta negli ultimi mesi, anche per via del conflitto in Ucraina. I prezzi sono aumentati a dismisura per un paese in cui la maggior parte degli abitanti vive con meno di un dollaro al giorno, con dimore e strutture pubbliche in cui mancano acqua e luce (Fonte: Adnkronos.com).

AO