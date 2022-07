Lavoro. Draghi: Contratti scaduti da oltre 3 anni, non è accettabile

(DIRE) Roma, 12 Lug. – “Con i sindacati abbiamo parlato anche del rinnovo dei contratti collettivi. L’osservazione che ho fatto è che la contrattazione collettiva è uno dei punti di forza del nostro modello industriale, non è accettabile che alcuni contratti siano scaduti da 3 anni, altri addirittura da 9 anni. Negli ultimi mesi importanti rinnovi, per esempio nel settore chimico e farmaceutico, sono stati fatti.

Ora dobbiamo rinnovarne altri, come quelli nel commercio e nei servizi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Draghi ha poi continuato parlando del salario minimo: “I lavoratori che non sono coperti dai contratti collettivi vivono in una situazione di incertezza e vulnerabilità, noi tutti – il governo e le parti sociali – dobbiamo agire in favore di questi lavoratori”. (Lum/ Dire) 17:54 12-07-22