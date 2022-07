Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Necessario Patto sociale per far ripartire il Paese”

“Come Sindacato UGL rilanciamo l’appello del Presidente Draghi alla sottoscrizione di un grande patto sociale volto ad accompagnare il processo di transizione di importanti filiere industriali e a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori. E’ fondamentale abbattere i costi eccessivi che danneggiano il settore manifatturiero e frenano la ripartenza del Paese. La congiuntura economica complessa che stiamo attraversando richiede l’impegno congiunto e la partecipazione dei corpi intermedi per salvaguardare i posti di lavoro e, al contempo, la coesione sociale. In tal senso, ribadiamo l’importanza di un modello di relazioni industriali basato sulla collaborazione fra capitale e lavoro per far ripartire la crescita e rilanciare l’occupazione”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla necessità di un grande Patto sociale sostenuta dal Presidente del Consiglio Draghi in occasione dell’incontro con i sindacati.

Comunicato Stampa