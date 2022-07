Scuola. Approvata riforma ITS, bianchi: grande lavoro per futuro ragazzi

(DIRE) Roma, 12 Lug. – “I tanti interventi hanno messo in evidenza il grande lavoro fatto insieme per dare ai nostri ragazzi e ragazze e a tutto il Paese un sistema di formazione terziaria superiore che però verrà completata con le altre riforme del PNRR, in particolar con la riforma della scuola tecnica professionale di cui tutti voi avete parlato”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi è intervenuto oggi in Aula dopo l’approvazione alla Camera della riforma degli ITS.

“Ringrazio in particolare coloro che da molti anni, dal 2018, avevano avanzato la necessità di questi interventi- ha aggiunto- così come ringrazio tutti coloro che in questo periodo hanno messo competenza e passione, molta passione, la passione che si mette quando si parla del concretizzarsi dei diritti dei nostri ragazzi, la passione che si mette quando si parla dello sviluppo, del futuro del nostro Paese.

La passione che si deve mettere quando si parla di un intervento che finalmente può permettere quella leale collaborazione con Regione, enti locali, con le università e le imprese che ancora una volta determinano la capacità del nostro Paese di farsi comunità e drae il senso profondo del ruolo del nostro Paese nel Mondo. Comincia una nuova fase, ancora una volta sarà insieme, per i diciassette decreti che verranno vagliati sicuramente”, ha concluso. (Lam/ Dire) 14:33 12-07-22