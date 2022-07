Sparatoria in Sud Africa: il bilancio dei morti è salito a 19

Il bilancio dei morti durante la sparatoria avvenuta quasi tre giorni fa in Sud Africa è salito a 19, prima erano stati trovati 14 cadaveri. Tra le vittime 15 giovani, tra cui due donne, l’eta compresa è tra i 19 e i 35 anni. La sparatoria è avvenuta in un bar, gli spari sono stati compiuti da uomini con delle calibro, ma non si conoscono i volti dei carnefici e nemmeno quanti erano.

La polizia arrivata sul posto aveva trovato 12 morti, i testimoni hanno dichiarato che i colpevoli hanno sparato a caso nella folla e successivamente si sono allontanati con un furgone bianco