Alla Camera la commemorazione di Francesco Nucara. Cannizzaro: “Per decenni ai piani alti della Politica, ma sempre con Reggio nel cuore”

“La dipartita di uno dei più grandi politici calabresi di sempre non può che essere considerata come una grave perdita di patrimonio non solo politico, ma anche culturale e sociale, a prescindere dai vari credo politici. Oltre ad essere memoria storica delle attività parlamentari per il nostro territorio, ritengo infatti Franco Nucara tra i pochissimi ad aver realizzato davvero qualcosa per Reggio e la Calabria da questo punto privilegiato che è il Parlamento. È stato per decenni ai piani alti della Politica nazionale, ma sempre con Reggio nel cuore.”

Così l’On. Francesco Cannizzaro intervenendo in Aula a Montecitorio, rappresentando tutto il Partito di Forza Italia, nel corso del momento commemorativo dedicato all’On. Francesco Nucara, parlamentare reggino plurieletto alla Camera, Sottosegretario ai Lavori pubblici, Sottosegretario e Viceministro all’Ambiente, nonché storico leader del Partito Repubblicano Italiano, di cui è stato anche Segretario nazionale.

“Mente sopraffina e intellettuale di spessore, Franco era un’Istituzione, in tutti i sensi. Era un Politico vecchio stampo, sempre rispettoso e rispettabile, spesso ben oltre le teorie aprioristiche degli steccati partitici e dei campanilismi territoriali tra diverse province della Calabria. Profondo amante della nostra Terra e sempre orgoglioso di dirsi reggino e calabrese, ha portato alto il nome di Reggio in particolare e di tutta la Calabria in generale, dimostrando la tempra e le grandi capacità caratteriali e di leadership tipiche di chi proviene da realtà difficili come la sua, la mia, quella di tanti seduti in quest’Aula.

L’unico pensiero di Nucara è sempre stato fare, fare qualcosa per la sua Città, per la sua Regione. Senza entrare nel merito e nei dettagli delle varie attività da lui portate a termine, andando a memoria posso ricordare però lo status di Città metropolitana per Reggio Calabria, la diga del Menta, il gasdotto… risultati che a distanza di tempo, ormai acquisiti da anni, non raccontano bene le lotte politiche che hanno alle spalle, che lo hanno visto battersi strenuamente a Roma in nome della sua Città.

Il nome di Francesco Nucara resterà impresso nella memoria di tutti i reggini per sempre – ha concluso Cannizzaro – e noi lo porteremo sempre come esempio e lo citeremo sempre come un vanto della Terra che siamo chiamati a rappresentare.”