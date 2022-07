Brasile, scontro Polizia-Narcos: 6 morti in una favela

09:50 – In uno scontro armato tra Narcos e Polizia, 6 persone hanno perso la vita, mentre 5 sono rimaste ferite in una favela nella regione Nord di Rio de Janeiro, in Brasile.

La sparatoria è cominciata dopo che un gruppo di uomini ha attaccato un’automobile della polizia, precisamente della squadra artificieri. Poco dopo sono stati inviati degli agenti di rinforzo sul posto, scatenando uno scontro a fuoco vicino alla baraccopoli di Manguinhos.

Due degli uomini che hanno partecipato all’attacco sono stati catturati ed arrestati dalla Polizia, che ha confiscato droga, sei pistole e svariati caricatori. (Fonte TGCom 24)