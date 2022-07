Castore, il sindaco ff Paolo Brunetti: “Progetto va avanti, da ingresso Metrocity nuova prospettiva di crescita”

Il Sindaco f.f. del Comune esprime soddisfazione per il positivo esito dell’iter e sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale: “Ottimo lavoro anche sul fronte della valorizzazione dei beni immobili”

Al termine dell’assemblea straordinaria dei soci di Castore, che ha sancito ufficialmente l’ingresso della Città metropolitana nella società titolare dei servizi di manutenzione, soddisfazione è stata espressa dal Sindaco f.f. del Comune, Brunetti che ha posto in evidenza “la ferma determinazione di questa amministrazione comunale nel voler investire in una ulteriore crescita di Castore. Un progetto importante a cui noi crediamo tanto e che adesso ha tutte le carte in regola per poter vivere una stagione nuova di rilancio e di costante potenziamento delle attività.

L’ingresso della Città metropolitana è certamente un’ottima notizia – ha poi aggiunto l’inquilino di Palazzo San Giorgio – che restituisce nuova fiducia e solidità alla società Castore, specie nella prospettiva del nuovo sistema di servizi integrati che abbraccerà l’intero territorio metropolitano. Il Comune, inoltre, – ha infine ricordato Brunetti – conferisce un bene immobile che da anni versava in stato di abbandono alla stessa società Castore, confermando nuovamente l’impegno concreto dell’amministrazione, nella direzione di una sempre maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare gestito dall’Ente che guarda anche al miglioramento della qualità dei servizi pubblici”.