Covid. Bollettino: in Italia 110.168 nuovi casi e 106 decessi

(DIRE) Roma, 13 Lug. – Sono 110.168 (ieri 142.967 ) i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 106 (ieri 157). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 19.778.911 mentre da Febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 169.496 Le persone dimesse e guarite sono 18.217.525 con un incremento di 70.076.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 410.435 (ieri 550.706 ) e il tasso di positività è al 26,8% (ieri 26%). In terapia intensiva ci sono 13 persone in più rispetto a ieri per un totale di 388. I ricoveri ordinari sono 102 in più per un totale di 9.826. (Mab/ Dire) 17:21 13-07-22