Governo. Salvini: Lega vota solo quello che porta avanti l’Italia; prendo per buone parole Draghi, senza M5S al voto

(DIRE) Roma, 13 Lug. – Se M5S esce dal Governo non votando la fiducia sul dl aiuti in Senato cosa succede? “Fine, se una forza di maggioranza non vota un decreto di maggioranza fine, mi pare evidente che si va a a votare. Lo dice il buon senso mi sembra evidente”. Così il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa alla Camera.

La Lega resta in una maggioranza senza M5S? “No – dice Salvini – ho già riposto. Se decidono di fare quello che decidono mi sembra che la strada sia segnata, altre robe strane no, anche perché governare con il PD non mi sembra sia cosa facile”.

“Se il governo fa le cose va avanti, se dobbiamo passare mesi con ripicche, cessioni e contro-cessioni no, parliamo di lavoro, cartelle esattoriali e sicurezza. Poi lo stesso Draghi ha detto che non Governa senza 5 stelle e io prendo per buone le parole del premier, quindi se M5s fa una scelta, decideranno gli italiani”. Afferma il leader della Lega. “Meglio far parlare gli italiani e fare 5 anni tranquilli – aggiunge – che mesi sulle giostre, sulle montagne russe”.

“Il voto della Lega c’è sempre stato, i 5 stelle non votano i provvedimenti e poi su certi giornali leggo che il problema è la Lega… strano. Noi ci siamo, votiamo tutto quello che serve all’Italia per andare avanti, quello che porta l’Italia indietro se lo votano gli altri”. Continua Matteo Salvini durante una conferenza stampa alla Camera. (Mar/ Dire) 10:54 13-07-22