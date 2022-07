Lecce. Stop a musica da mezzanotte e chiusura locali alle 2

(DIRE) Bari, 13 Lug. – A partire dal 15 Luglio e fino al prossimo 30 Settembre, con esclusione dei giorni 14, 15, 24, 25 e 26 agosto 2022, gli esercizi – in sede fissa e mobile – di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare, dei circoli privati, dei chioschi sulla pubblica via dovranno chiudere alle due mentre a mezzanotte scatta il divieto di fare musica in strada. È quanto dispone l’ordinanza firmata dal sindaco di Lecce, Carlo Salvemini dopo la riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica da cui sono emerse gravi criticità di disturbo alla quiete pubblica in città con schiamazzi e rumori per i quali è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Da qui, la richiesta da parte della questura di disporre una ordinanza sindacale nelle vie della movida del centro storico. Dalle 23 inoltre, entrerà in vigore il divieto di usare amplificatori e percussioni. “L’obiettivo dell’amministrazione è collaborare con gli esercenti sensibilizzandoli al rispetto delle regole per raggiungere l’obiettivo di una città dove tutti possano avere il diritto di lavorare, divertirsi e riposare senza arrecare disturbo agli altri – si legge in una nota – In questo senso, nei prossimi giorni, sarà distribuito agli esercenti un vademecum che ricorda le regole in vigore su somministrazione di alcool e bevande, su tavolini e dehors, pulizia e decoro, musica e concerti”. (Com/Adp/Dire) 18:40 13-07-22