L’ONU ha prolungato la missione d’inchiesta indipendente sulla Libia

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato il mandato della missione d’inchiesta indipendente sulla Libia. Il sito Libya Observer l’ha segnalato in un Tweet. Il prolungamento, approvato all’unanimità, è fino al Novembre 2023.

La Ffm era stata istituita il 22 Giugno 2020 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Hrc) con la risoluzione 43/39 per un periodo di un anno, per indagare, come comunica il sito dell’Hrc: “sulle violazioni e abusi dei diritti umani in tutta la Libia da parte di tutte le controparti dall’inizio del 2016 al fine di prevenire un ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani e di garantire la responsabilità” (Fonte: Ansa.it).

AO