Tajani (FI): Serve rete europea per contrastare pandemia

(DIRE) Bruxelles, 13 Lug. – “Come Forza Italia vogliamo che si vada verso una sorta di documento europeo che vada al di là del Green Pass, ma che permetta la circolazione dei dati e faccia in modo che quella del Covid e le prossime epidemie possano avere una rete europea che tuteli meglio la salute dei cittadini”.

Così il coordinatore nazionale di Forza Italia ed eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando delle misure necessarie per contrastare la crescita di contagi per coronavirus in corso in diversi Paesi d’Europa. (Pis/Dire) 19:29 13-07-22