USA, Goldman Sachs: rischio recessione USA ed Europa

09:15 – Dopo aver analizzato tutte e 77 le recessioni che hanno colpito le economie avanzate dal 1961, gli analisti della Goldman Sachs affermano che il rischio è alto. Allo stato attuale dei fatti, il rischio di recessione in USA è del 30%, in Europa del 40% e del 45% in UK.

“Le nostre stime sulla probabilità di una recessione in Usa del 30% per il prossimo anno risultano elevate rispetto allo storico“. Questo è quanto affermato dagli economisti della Banca d’affari Daniel Milo e Daan Struyven. “il dato medio degli Stati Uniti è stato pari al 12% dagli anni ’90, con un picco del 23% tra il 1855 e il 1990“. Gli analisti della Goldman Sachs misurano la gravità di una recessione tenendo conto della variazione del tasso di disoccupazione.

I Paesi con con maggiori aumenti del tasso di disoccupazione tendono ad assistere meno frequentemente alle recessioni. “Troviamo che il clima di maggiore tensione economica, che si traduce in un’elevata crescita del costo unitario del lavoro e un’inflazione core elevata, uniti a consistenti aumenti dei tassi spesso precede gravi recessioni“. (Fonte Milano Finanza)