Vaccino. Da oggi anche in Sicilia via alla quarta dose per over 60

Dose anche per i fragili dai 12 anni in su

(DIRE) Palermo, 13 Lug. – Da oggi anche in Sicilia prende il via la somministrazione della quarta dose (second booster o secondo richiamo) di vaccino anti-Covid alle persone dai 60 anni in su e a quelle con elevata fragilità dai 12 anni in su, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla ricezione del booster (terza dose o primo richiamo) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (in questo caso fa data il test che ha accertato la positività).

È possibile prenotare la somministrazione, presso tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) sia attraverso quella della Regione Siciliana (https://www.siciliacoronavirus.it). Si può prenotare anche chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 18: è sufficiente indicare il Codice Fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento. (Com/Rec/Dire) 09:57 13-07-22