Basket. Nazionale A. Training camp a Pinzolo (3/10 agosto): i 17 convocati del CT Pozzecco

Rientrano in Azzurro Danilo Gallinari, Nico Mannion e Nicolò Melli

Il 12 agosto a Bologna (Unipol Arena) amichevole contro la Francia

Roma. Sono 17 gli Azzurri convocati dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco per il training camp che si svolgerà dal 3 al 10 agosto a Pinzolo in Val Rendena. Il CT ha dunque reso nota la lista dei giocatori che cominceranno la preparazione in vista delle due gare di qualificazione al Mondiale 2023 (24 e 27 agosto) e dell’EuroBasket 2022 che si giocherà dall’1 al 18 settembre (girone Azzurro a Milano dal 2 all’8 settembre).

Rispetto alla squadra che ha battuto i Paesi Bassi il 4 luglio, rientrano Danilo Gallinari e Nicolò Melli (ultime apparizioni in Azzurro ai Giochi di Tokyo la scorsa estate), Nico Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo.

Dopo il training camp in Trentino, la squadra si trasferirà a Bologna per affrontare la Francia nella prima amichevole estiva (venerdì 12 agosto, Unipol Arena ore 20.30). Poi il viaggio a Montpellier per restituire la visita ai francesi e la trasferta per il torneo di Amburgo (semifinale contro la Serbia il 19 agosto e match di chiusura contro Germania o Repubblica Ceca il 20 agosto).

Prima dell’esordio all’EuroBasket gara esterna contro l’Ucraina (sede da definire) il 24 agosto e match casalingo contro la Georgia il 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia.

I 17 Azzurri per il training camp di Pinzolo

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A)

Atleti a disposizione

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P)

#25 Alessandro Lever (1998, 208, A/C)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A)

#40 Luca Severini (1996, 204, A)

#43 Leonardo Arinze Okeke (2003, 206, C)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Tutte le gare dell’estate Azzurra 2022

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Unipol Arena, ore 20.30, Amichevole)

Biglietti disponibili a questo link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/italia-vs-francia/185813

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Ucraina-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, ore 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

EuroBasket 2022

Biglietti disponibili su eurobasket.basketball a questo link: https://bit.ly/3nEJjuQ

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

