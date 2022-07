Continuano i servizi di prossimità della Polizia Locale a Reggio Calabria: domani ufficio mobile a Pellaro

L’iniziativa rientra nel più ampio programma disposto dall’Assessora alla Polizia Locale Giuggi Palmenta che favorisce il dialogo tra la cittadinanza ed il Corpo di Polizia Locale

La Polizia Locale di Reggio Calabria sempre più vicina al cittadino. Continuiamo i servizi di prossimità nelle aree periferiche della Città disposti dal Comando di viale Aldo Moro. Domani Venerdì 15 Luglio, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 la Polizia Locale svolgerà un servizio mirato sul territorio di Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota l’Assessora con delega alla Sicurezza e alla Polizia Locale Giuggi Palmenta.

Accanto alle ordinarie attività di competenza sarà istituito in piazza Municipio e sul Lungomare Paolo Latella di Pellaro un punto di ascolto sull’ufficio mobile dove ogni cittadino potrà segnalare disservizi, situazione di criticità, veicoli abbandonati ed altre situazioni di rischio.

Il personale si attiverà nell’immediatezza in ordine alle problematiche evidenziate, intervenendo ove possibile nella medesima mattinata, ovvero segnalando a chi di dovere le disfunzioni raccolte. Il servizio segue altre attività di prossimità già sviluppate in altri quartieri cittadini, nel solco di un progettualità di “community policing” orientata alla risoluzione delle problematiche in piena sinergia con l’attiva collaborazione dei cittadini.

Un’attività di confronto con la cittadinanza, fortemente voluta dall’Assessore alla Polizia Locale Giuggi Palmenta, che sta trovando concreta realizzazione in numerosi momenti divulgativi, operativi e di ascolto proattivo, che avvicinano sempre più la Polizia Urbana al tessuto sociale cittadino.