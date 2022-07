DL aiuti. Senato vota fiducia con 172 si, assenti senatori M5S

(DIRE) Roma, 14 lug. – L’aula del Senato ha votato la fiducia al decreto aiuti. Come annunciato non hanno partecipato al voto i senatori M5s. I si’ al testo sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il testo, che ha già incassato il si’ della Camera, diventa legge.

Sono 61 i senatori del gruppo M5s a Palazzo Madama, di questi, 15 risultano in missione e tra loro c’è anche il ministro Stefano Patuanelli. Gli altri 46, come si evince dai tabulati, risultano assenti perchè non hanno partecipato al voto. (Lum/ Dire) 15:58 14-07-22