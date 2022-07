Euro U22-M: seconda vittoria per gli Azzurrini che superano 3-0 il Montenegro

All’Arena Jaskolka di Tarnow (Polonia) la Nazionale Under 22 maschile conquista la seconda vittoria consecutiva nella prima edizione dei Campionati Europei di categoria. Oggi pomeriggio gli Azzurrini, guidati dal tecnico Vincenzo Fanizza, hanno superato per 3-0 (25-22, 25-15, 25-19) il Montenegro. Ottima prova di squadra per Rinaldi e compagni che, fatta eccezione per un passaggio a metà del primo set, sono sempre stati in vantaggio e sono riusciti a imporre il proprio gioco. L’Italia, impegnata nella Pool II, tornerà in campo domani per la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 17 gli azzurrini di Fanizza giocheranno contro l’Olanda.

CRONACA – Per questo secondo impegno della rassegna continentale il tecnico Vincenzo Fanizza ha scelto il sestetto composto dalla diagonale Porro – Schiro, dagli schiacciatori Magalini e Rinaldi, dai centrali Crosato e Comparoni e il libero Catania. Per il Montenegro il tecnico Balsa Radulovic, ha scelto lo starting six con V. Cimbaljevic, Cincur, Milenkovic, Perunicic, Perunovic, Jovovic e il libero Kosovic.

E’ l’equilibrio a caratterizzare per un lungo tratto l’avvio del match tra Montenegro e Italia (10-10). Sono gli azzurrini a trovare il primo allungo sul +4 (10-14) e a mantenere i montenegrini a distanza (14-19). Sul 16-20 la formazione di Radulovic piazza il break che vale parità e sorpasso (21-20). Il time out chiamato da coach Fanizza rimette ordine tra le fila dell’Italia: un attacco di Rinaldi avvia la ripartenza, gli azzurrini ritrovano il giusto ritmo e chiudono a proprio favore il primo set (22-25).

L’Italia approccia con la giusta grinta la seconda frazione (1-5). Ottima l’intesa in campo degli azzurrini che continuano a macinare buon gioco e punti e si spingono sul +8 (3-11). I ragazzi del Montenegro faticano a contenere la manovra dell’Italia. Rinaldi e compagni allungano sul +11 (5-16), mantengono il vantaggio (8-19) e conquistano agevolmente anche la seconda frazione (15-25). Al rientro sul taraflex le due formazioni procedono punto a punto (6-6). Sono gli azzurrini a prendere l’iniziativa (8-10) e ad allungare il passo (9-15). Il time out chiamato dalla panchina del Montenegro non sortisce l’effetto sperato: sono i ragazzi di Fanizza a imporre il proprio gioco (12-19) e a chiudere agevolmente set e partita (19-25).

DIRETTA – Tutte le partite dell’Europeo Under 22 maschile possono essere seguite in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione polacca (QUI)

MONTENEGRO-ITALIA 0-3 (22-25, 15-25, 19-25)

MONTENEGRO: V. Cimbaljevic 10, Cincur 2, Milenkovic 1, Perunicic 12, Perunovic 1, Jovovic 8; Kosovic (L), Miljanic, Rovcanin, Femic, Djurovic. Ne: Krivokapic (L), Dubak, L. Cimbaljevic. All. Radulovic.

ITALIA: Magalini 5, Crosato 6, Porro 3, Rinaldi 11, Comparoni 9, Schiro 11; Catania (L), Ferrato, Gottardo 6, Cianciotta 2, Mellano 1. Ne: Compagnoni, Pol, Meschiari. All. Fanizza.

ARBITRI: Savic (SRB), Enkerli (SUI)

DURATA SET: 26’, 20’, 23’

MONTENEGRO: 4 a, 14 bs, 5 mv, 21 et

ITALIA: 10 a, 12 bs, 7 mv, 22 et

comunicato stampa FIPAV