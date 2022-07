Giustizia, Potenti (Lega): Visita a Gorgona non sia passerella, risolvere problemi carceri livornesi 

“Ancora una volta devo sollevare l’attenzione sulle inaccettabili condizioni in cui sono costretti a lavorare gli operatori penitenziari. L’ennesimo episodio di aggressione si è verificato nel carcere delle Sughere dove due agenti sono finiti in ospedale a seguito dei calci e dei pugni ricevuti da un detenuto. Pochi giorni prima, inoltre, sempre nel reparto di massima sicurezza era stato aggredito un ispettore di polizia a colpi di testate.

Mentre alle Sughere la tensione è alle stelle e a rimetterci è sempre il personale penitenziario, all’Isola di Gorgona è in programma una visita della Guardasigilli Marta Cartabia. Mi rallegro se quest’occasione servirà a portare l’attenzione su questa struttura, ma al tempo stesso mi auguro che il penitenziario di Livorno, del quale Gorgona è una articolazione distaccata, non sia trattato da ‘cenerentola’ e che per prevenire gli episodi di violenza si proceda con provvedimenti disciplinari adeguati e al rafforzamento del personale in dotazione”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.