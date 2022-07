Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nella giornata di ieri ha fatto visita allo Stato di Israele. Il Premier Israeliano Yair Laipd era entusiasta per questo imminente incontro, per l’amicizia che lega i due paesi, dichiarando: “Storica, il legame indissolubile tra i nostri due Paesi”. Definendo Biden come un “grande sionista”. Joe Biden ha dichiarato che garantirà la sicurezza di Israele “senza se e senza ma” (Fonte: Ansa.it).

