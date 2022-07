Sono morte undici persone in Pakistan nelle ultime 24 ore, per via delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche. Le vittime sono 175 in tutto, 51 sono i bambini. Piogge iniziate da metà Giugno, che hanno distrutto strade e dimore.

Le province più colpite sono state quelle del Balochistan, nel sud-ovest, e di Sindh, nel sud, rispettivamente con 66 e 38 morti (Fonte: Ansa.it).

AO