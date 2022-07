Toni Servillo premiato al Lamezia International Film Fest da Anton Giulio Grande

Ancora un grande ospite al Lamezia International Film Fest: la seconda serata del Festival ha visto, infatti, la presenza di uno dei più importanti attori italiani, Toni Servillo, che ieri è stato protagonista dell’incontro con il pubblico al Parco della Piedichiusa. Un interessante e partecipato talk, sviluppatosi attraverso un’intervista condotta da Mario Mattia Giorgetti, direttore di Sipario, e con il direttore del festival, Gianlorenzo Franzì, in cui si è spaziato dal cinema al teatro, in particolar modo sul ruolo dell’attore.

Presente alla serata – dopo l’inaugurazione di martedì scorso con Ornella Muti, che ha aperto la lunga stagione delle rassegne e dei festival cinematografici che si svolgeranno in Calabria, con il sostegno dalla Calabria Film Commission – il Commissario Straordinario, Anton Giulio Grande, il quale, al termine dell’incontro, ha consegnato il Premio Ligeia all’attore. Anton Giulio Grande si è complimentato con Servillo per il suo lavoro, manifestando la propria soddisfazione “per la presenza a Lamezia di un grande attore che ha regalato una lectio magistralis al pubblico della Calabria e al pubblico del Lamezia International Film Festival”. Il Commissario straordinario della Calabria Film Commission ha, poi, concluso il suo intervento, auspicando che Toni Servillo “possa esseremagari presto protagonista in Calabria di film ambientati nella nostra regione”.