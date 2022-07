Ucraina. Dal Giappone attrezzature per purificare acque a Odessa

L’iniziativa delle autorità della città di Yokohama

(DIRE) Tokyo, 14 Lug. – Il governo della città di Yokohama, metropoli a sud di Tokyo, ha annunciato lo stanziamento di fondi per l’invio in Ucraina di 33 unità di apparecchiature mobili per la purificazione dell’acqua, destinate alla città di Odessa, con cui è legata da gemellaggio.

Le apparecchiature, in grado di purificare le falde, possono produrre almeno 3 litri di acqua potabile per oltre 100mila persone al giorno. La decisione è stata presa in seguito al colloquio tra i dirigenti del comune giapponese e il vice sindaco di Odessa Sergiy Tetyukhin, dal quale è arrivata la richiesta di soccorso in vista di un imminente innalzamento del livello di aggressione delle forze militari russe. (Jief/ Dire) 10:09 14-07-22