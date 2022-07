USA, bambina vittima di stupro sconfina per abortire

09:30 – Una bambina di 10 anni, rimasta incinta dopo uno stupro ha dovuto lasciare l’Ohio per abortire. La notizia, data per falsa nelle ultime settimane, è stata confermata dalla Polizia dell’Ohio.

La famiglia aveva intenzione di lasciare il Paese ed affrontare il viaggio per superare il divieto all’interruzione della gravidanza previsto in Ohio. La recente sentenza della Corte Suprema, ha revocato un diritto federale stabilito nel 1973, obbligando la piccola vittima a fuggire dal proprio stato per la propria salute.

La notizia era stata classificata come falsa da molti sostenitori della legge anti-aborto, e criticata per sostenere la decisione della Corte Suprema. (Fonte La Repubblica)