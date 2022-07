Brasile, le opposizioni chiedono il divieto di armi

15:35 – Mancano solo tre mesi alle elezioni presidenziali in Brasile ed il clima nel Paese è sempre più teso. Questa tensione viene confermata anche dalle ultime richieste avanzate dai partiti di opposizione al Tribunale superiore elettorale (Tse). Le liste sostenitrici dell’ex Presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, hanno chiesto che nei giorni tra il 2 ed il 30 Ottobre vengano vietate le armi. Questo a causa dell’omicidio di un loro sostenitore. L’ex Presidente, attualmente in vantaggio nei sondaggi per le presidenziali, si è espresso sull’accaduto: “Non accettate nessuna provocazione. Se venite sfidati per strada, non accettate, non rispondete: vinceremo le elezioni in pace“.

“Nel mentre, il Presidente uscente, Jair Bolsonaro, è riuscito a far approvare in Congresso il “Pacchetto bontà”. La riforma autorizza il Governo ad erogare circa 8 miliardi di dollari a sostegno delle famiglie più umili. (Fonte TGCom 24)