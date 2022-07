Catanzaro. Insediata la giunta comunale Fiorita

(DIRE) Reggio Calabria, 15 Lug. – Convocata dal sindaco Nicola Fiorita, si è insediata oggi la giunta comunale di Catanzaro, che il primo cittadino aveva presentato qualche giorno fa alla stampa. Tutti presenti i nove componenti dell’esecutivo. Tra provvedimenti adottati, alcuni avevano carattere di urgenza. Tra questi, la concessione del patrocinio gratuito all’associazione Libera nomi e numeri contro le mafie per la manifestazione organizzato al campetto di calcio di località Pistoia il 19 Luglio prossimo, in occasione del trentesimo anniversario della strage di via d’Amelio a Palermo, nella quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino insieme con gli agenti della sua scorta. Altra delibera che attendeva l’approvazione dell’esecutivo entro il 20 luglio è quella riguardante la prosecuzione di “Catanzaro Minori” nel triennio 2023/2025. Si tratta di un progetto finanziato dal ministero dell’Interno, avviato dal Comune negli anni scorsi e finalizzato all’accoglienza di 20 minori stranieri non accompagnati. (Com/Mav/Dire) 17:23 15-07-22