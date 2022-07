La Calabria secondo il Time, è tra le mete più belle del mondo

Orgoglio per la nostra Calabria, la rivista Statunitense Time, ha definito la Calabria come una delle 50 destinazioni più belle del mondo. L’unica regione d’Italia ad essere entrata in classifica. La nostra terra vanta di monti e mari che da nessuna altre parte possiamo trovare, molti archeologi definiscono la Calabria più greca della Grecia stessa, molti tesori dell’antichità ancora sono nascosti sottoterra. Il Presidente Occhiuto in un post su Facebook ha scritto: “Parola del Time: “La Calabria entra ufficialmente nella classifica dei posti più belli al mondo 2022!”.

La punta dello stivale è composta da scenari mozzafiato, foreste come la Sila e l’Aspromonte, cibo, cultura e i due mari che abbracciano la Calabria, un vero e proprio dipinto.

AO