Roma, incendio devasta un appartamento in viale Quaglia: 8 persone intossicate

Alle 22.50 del 14 Luglio, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in viale Paolo Ferdinando Quaglia, per l’incendio di un appartamento ubicato al sesto ed ultimo piano di una palazzina.

Sono rimasti intossicati in seguito ad inalazioni da fumo otto condomini, due di questi sono stati trasportati in codice rosso dal personale del 118 in ospedale.

Interdetti cinque appartamenti a causa dei danni provocati dall’incendio. Intervenute sul posto quattro Aps, due autobotti, un’autoscala, il carro autoprotettori, carro teli più funzionario di servizio.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80945