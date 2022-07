Achille Lauro illumina Messina

Ieri sera per le strade di Messina risuonava la voce di Achille Lauro, il cantante dai mille volti. Achille si è esibito a Piazza Duomo davanti a 7 mila persone, che hanno cantato all’unisono con Lauro, diventando un tutt’uno. Uno spettacolo unico, che ha emozionato le Stretto, facendoci dimenticare per un attimo la realtà circostante, tra voci e balli.

Achille Lauro, attualmente è impegnato nel propri tour estivo, tra le tappe pure Messina, per rimediare al concerto del 3o Dicembre scorso rinviato per via dell’emergenza pandemica covid-19 . Il Comune di Messina ha organizzato l’evento #LiveMe, oltre a Luaro, gli ospiti saranno: Clementino che si esibirà Domenica 17 Lulgio, Carmen Consoli, Nino Frassica ed altri, che accompagneranno il mese di Luglio.

