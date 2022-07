Con la fascia di Miss Città di Piane Crati Antonia Sottile vince la seconda selezione di Miss Italia Calabria 2022

Antonia Sottile è Miss Città di Piane Crati e vincitrice della seconda selezione di Miss Italia Calabria 2022, ha 19 anni e viene da Rende (Cs). Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Vanessa Foti, Miss terza classificata Marianna Carbone, Miss Quarta classificata Diana Nicoletti, Miss Quinta classificata Zari Mastruzzo, e Miss Sesta classificata Marika Sotero.

Antonia Sottile ha conquistato così la giuria di esperti e professionisti presenti composta da: Mariella Chiappetta, Francesca Fato, Luciana Fuoco, Annalisa Pugliese, Francesco Ambrogio, Elisa Barone, Giuseppe Scalzo, Gaspare Stumpo e Roberto Vitaro Hair Styling, appena rientrato da Parigi dopo aver partecipato alla Paris Haute Couture 2022 ed aver riscosso un grande successo. Ricordiamo che Beauty Blonde è anche uno dei top partner di Miss Italia Calabria.

“Ancora non ci credo, ho le gambe che mi tremano dall’emozione” – dichiara Antonia Sottile Miss Città di Piane Crati 2022 – “Sono una studentessa di lettere moderne e il mio obiettivo principale è quello di laurearmi. Per quanto riguarda Miss Italia mi auguro di arrivare fino in fondo.”

A condurre l’evento Andrea De Iacovo e Linda Suriano che è anche il Direttore Artistico della manifestazione, impreziosito dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro e dall’incantevole voce della giovane Maria Cesario, 16 anni, che vanta numerose partecipazioni importanti tra cui l’Ariston.

“Come amministrazione comunale ringraziamo Linda e Carmelo che ci hanno nuovamente scelto per questa bellissima manifestazione che rappresenta un punto di ripartenza visto il delicato periodo che abbiamo vissuto. Auguro alle ragazze che partecipano di sognare sempre in grande e di realizzare qualsiasi sogno abbiano nel cassetto”. Ha così commentato il vicesindaco, Luciana Fuoco.

“Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Piane Crati e ai partner che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.” Commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, agenzia esclusivista per il concorso di Miss Italia in Calabria.

La mission di valorizzazione dei territori e dei talenti calabresi continuerà con una stagione ancora molto ricca di numerosi appuntamenti in tutta la Calabria. Questo evento potrà essere seguito sulla nostra TV ufficiale TEN Teleuropa Network (Canale 12) domenica 17 luglio alle 15:30 e alle 21:00.

