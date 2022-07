“Fatti di Musica Festival Estate 2022” al via in Calabria con Riccardo Cocciante, Franco126, Rkomi, Irama e Luigi Strangis

Dopo il successo del colossal Notre Dame De Paris a Reggio con ben 15000 spettatori in tre giorni, è tutto pronto in Calabria per la parte estiva di “Fatti di Musica 2022”, la 36esima edizione dell’ormai storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna.

E’ iniziato, infatti, il conto alla rovescia per l’apertura con uno degli eventi musicali dell’anno, lo straordinario live di Riccardo Cocciante il 2 agosto alle ore 21:30 nello spettacolare scenario storico-paesaggistico del Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante, con vista mozzafiato sul tirreno e sull’isola di Cirella. Il suo ritorno in Calabria, a sedici anni dalla sua ultima esibizione in questa regione, sarà premiato nella sezione del Festival riservata ai “Miti della Musica d’Autore Italiana e Internazionale”. In questo eccezionale concerto sarà accompagnato da alcuni tra i più grandi musicisti della scena musicale e dall’ Orchestra Sinfonica “Saverio Mercadante” di Altamura diretta dal Maestro Leonardo de Amicis, composta da 32 elementi (6 violini I, 6 violini II, 4 viole, 4 violoncelli, 2 contrabbassi, flauto, oboe, clarinetto, 2 corni, 2 trombe, 2 tromboni). Alla celebre Orchestra, si aggiungerà la Sezione Ritmica con Alfredo Golino, batteria, Roberto Gallinelli, basso, Ruggero Brunetti ed Elvezio Fortunato, chitarre, Luciano Zanoni, tastiere/programmatore e Sebastian De Amicis, percussioni.

Il grande autore e interprete di indimenticabili canzoni e compositore proprio di “Notre Dame de Paris”, con “Cocciante canta Cocciante” ripercorrerà la sua straordinaria carriera, eseguendo tutti i suoi intramontabili successi: da Margherita a Bella senz’anima, Cervo a primavera, Quando finisce un amore, Se stiamo insieme, Un nuovo amico, Sincerità, Io canto e tutti gli altri. Un vero e proprio viaggio nella bellezza della sua ricchissima discografia.

Dopo Riccardo Cocciante, Fatti di Musica proporrà una serie di eventi con alcuni dei più amati interpreti della nuova musica d’autore italiana, con la collaborazione di Dedo Eventi di Alfredo De Luca, direttore dei Teatri di Diamante e Acri: lunedì 8 agosto sempre al Teatro di Cirella sarà la volta di Franco 126; venerdì 12 agosto nell’Anfiteatro di Acri arriverà Rkomi con il suo live esplosivo, sabato 20 agosto ancora ritorno al Teatro dei Ruderi di Cirella per lo splendido concerto di Irama; infine, giovedì 25 agosto la carovana di Fatti di Musica sarà allo Stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme per l’attesissimo concerto di Luigi Strangis, il cantautore e polistrumentista vincitore dell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi che ha già accesso l’incontenibile entusiasmo di tutta la sua città, in attesa di stringerlo in un caloroso abbraccio. Per questo suo ritorno a casa ci sono prenotazioni addirittura da tutta Italia!

I biglietti dei vari eventi sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (Cosenza: Inprimafila; Diamante: Suoni e Ultrasuoni ed Edicola Rossella a Cirella; Lamezia Terme: Uffici Pegna, ecc.).

“Trentasei edizioni di Fatti di Musica in Calabria, un festival con i big più amati e di maggior richiamo della musica italiana e internazionale, sono un traguardo eccezionale, che festeggeremo con le migliaia di spettatori che vorranno vivere le grandi emozioni della migliore musica dal vivo. Eventi unici e per tutti i gusti. Fatti di Musica è un festival-evento patrimonio della Calabria, finanziato dagli stessi calabresi con i loro biglietti e, da molti anni, con un contributo della Regione Calabria nel quadro degli Avvisi per Grandi Eventi Storicizzati, pur piccolo rispetto agli ingenti costi ma importante visti, peraltro, le ridotte capienze dei teatri calabresi e il livello eccezionale del Festival”.

Come al solito, diversi pure gli abbinamenti sociali e culturali di “Fatti di Musica”: da quello alla lotta alle leucemie con la dedica al Centro Trapianti di Midollo Osseo di Reggio diretto dal professore Massimo Martino, alla celebrazione del 50° dei Bronzi di Riace che ha visto, grazie ad un accordo con la Direzione, migliaia di ragazzi spostarsi al Museo Nazionale di Reggio dopo aver partecipato a Notre Dame De Paris. Tutte le informazioni sono reperibili al tel. 0968441888 e ai siti web www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it.

