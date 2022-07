Taormina, Piazza IX Aprile in miniatura, opera realizzata dal Maestro Gino Castorina. Inaugurazione della mostra 22 luglio 2022, ore 19.00, Ex Chiesa del Carmine

Undici anni per realizzare un sogno: mostrare ai tanti turisti presenti Piazza IX Aprile, cuore pulsante di Taormina in miniatura. In questi giorni il Maestro Gino Castorina sta montando la complessa opera all’ex Chiesa del Carmine. Sta lavorando notte e giorno per poter inaugurare la mostra il 22 luglio alle ore 19.00. Sta definendo gli ultimi dettagli i tavolini del Mocambo, del Wunderbar, le mattonelle della meravigliosa piazza, le lancette della torre dell’orologio, la montagna che la sovrasta e soprattutto i tanti figuranti che la rendono vera, vitale. A tal proposito non mancheranno tante sorprese. L’attesa è molta in città. D’altronde questo progetto unico -visitabile per oltre tre mesi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00- è un dono che l’artista poliedrico taorminese vuole fare alla sua terra natia ma anche e soprattutto ai turisti che sono tornati numerosi nella Perla dello Ionio. La mostra sarà arricchita da due pannelli esplicativi, uno che spiega il lungo lavoro (una gran mole di misurazioni sul campo, nonché progetti, calcoli e studio dei materiali da utilizzare per riprodurre financo il più infinitesimale dettaglio); l’altro che narra la storia della Piazza e le curiosità accadute in essa ad opera dell’architetto Piero Arrigo. Il pubblico inoltre potrà vedere l’evoluzione dell’opera grazie a delle fotografie che Gino Castorina ha scattato negli anni mentre realizza questa “colossale” miniatura, unica in Europa per dettagli e misure.

Comunicato Stampa