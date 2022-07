Clementino: la “iena” con la maschera di Pulcinella a Messina

Ieri notte per le strade di Messina a Piazza Duomo si è esibito Clementino, indossando una “maschera”, quella di Pulcinella. Il Rapper di Avellino ha incantato lo Stretto con il suo talento e la sua simpatia, facendo dimenticare per un momento la realtà, e portandoci con la sua musica verso Napoli, quella terra dove l’arte è nascosta in ogni angolo. Il Comune di Messina ha organizzato l’evento #LiveMe, in cui si sono esibiti altri artisti come Achille Lauro e il mitico Nino Frassica, ieri notte è stato l’ultimo appuntamento, e Clementino con grande stile ha chiuso l’evento, che ha accompagnato i cittadini dello stretto per tutto il mese di Luglio, tra musica e spettacoli .

Le canzoni del Rapper si mischiano con il dialetto Napoletano, testi accattivanti, in cui la denuncia e l’ironia sono i primi comandamenti del cantante detto “iena”. Clementino attualmente è impegnato con il suo tour “Black Pulcinella Tour”, 10 tappe in diverse regioni del bel paese. Il suo viaggio musicale prende il nome dal suo ultimo album: Black Pulcinella, pubblicato il 29 Aprile del 2022, l’ultimo CD era “Tarantelle” uscito 3 anni fa. Nell’aria si sentiva da troppo la mancanza di “Cleme”, qualche mese fa il Rapper con la maschera di Pulcinella è tornato, ieri sera abbiamo visto la prova del suo genio, e di come trasformi quest’ultimo in arte, intrattenendo il pubblico tra risate e anche qualche lacrima.

AO