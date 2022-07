Lega: Basta violenze nel carcere di Sollicciano 

“Sono ormai divenute quotidiane notizie di aggressioni contro agenti di Polizia Penitenziaria o comunque personale che lavora all’interno, come operatori sanitari, del carcere di Sollicciano da parte di detenuti. Riteniamo che debba essere assicurata la sicurezza sul luogo di lavoro arginando questa escalation di violenza che, soprattutto d’estate, si acuisce in maniera esponenziale. Abbiamo già espresso la nostra posizione sul fatto che, da una parte, debba essere ricostruito il carcere visto che quello attuale risulta essere una struttura fatiscente e di vecchia concezione, in cui la funzione rieducativa della pena non può essere garantita; dall’altra, occorre rapidamente intervenire sull’organico della Polizia Penitenziaria in forza nel carcere di Sollicciano, aumentando il personale in servizio rispetto al numero della popolazione carceraria.

Occorrono misure serie, efficaci e soprattutto rapide: quanti altri episodi di violenza dovremmo attendere per affrontare una criticità che va avanti da anni?”. Lo dichiarano in una nota il deputato Manfredi Potenti, responsabile regionale Giustizia Lega e Cecilia Cappelletti, responsabile provinciale Giustizia Lega, intervenendo sull’ennesimo atto di violenza contro un agente di polizia penitenziaria avvenuto oggi a Sollicciano.