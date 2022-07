Macerata, incidente all’alba a Civitanova Marche

I Vigili del Fuoco sono intervenuti quando mancava un quarto d’ora circa alle 5, in località Fontespina Via Cristoforo Colombo, nel comune di Civitanova Marche, per un incidente stradale.

Due autovetture, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente, una delle due ha urtato anche contro la recinzione della ferrovia e ha terminato la sua corsa contro delle auto parcheggiate. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza le auto coinvolte e l’area dell’incidente.

