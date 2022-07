Oggi a Reggio Calabria un importante convegno di FdI sulle potenzialità della città metropolitana

“Reggio Città Metropolitana, un territorio da esaltare – incontro sul tema della valorizzazione del territorio per rilanciare il sistema produttivo, agricolo, turistico e commerciale”.

E’ questo il tema dell’iniziativa promossa dal Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco” che si svolgerà oggi alle ore 18 presso il lido Pepy’s e che rientra fra le manifestazioni organizzate nel contesto del 52° anniversario della Rivolta di Reggio.

Il convegno, moderato dal Presidente del Circolo Saverio Laganà, sarà introdotto dagli interventi del Commissario Provinciale Denis Nesci, dal Presidente del Circolo “G. Almirante” di Gioventù Nazionale Bernardino Cordova e dai responsabili dei vari dipartimenti interessati Isidoro Alampi, Carlo de Blasio, Luisa Curatola e Alessandro Montesano. La relazione di base sarà svolta dal capogruppo in Consiglio Regionale Giuseppe Neri, al cui successivo dibattito parteciperanno il Presidente di Confesercenti Claudio Aloisio, il Dirigente di Copagri Giuseppe Barbaro, il Presidente dell’Accademia e del Museo del Bergamotto Vittorio Caminiti, il Docente di economia dell’Università di Messina Antonio Del Pozzo, il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate, il Dirigente di Federbalneari Calabria Massimo Nucera, l’Imprenditore agricolo Francesco Saccà, la Dirigente di Reggio Futura Pinella Stracuzzi, il Presidente della Camera di commercio Ninni Tramontana.

Le conclusioni saranno affidate al Vicepresidente dell’Assemblea Nazionale Marco Cerreto e all’Assessore regionale allo Sviluppo economico e al Turismo Fausto Orsomarso.

Con un tale importante parterre di esponenti politici, esperti e rappresentanti di categoria – conclude il comunicato di Fratelli d’Italia – si farà il punto sulla situazione, ad oltre dieci anni dall’istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria e si discuterà, fra opportunità sprecate e occasioni mancate, di proposte e prospettive per una effettiva futura valorizzazione.