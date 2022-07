Calabresi Digitali: il “Tribute Band Nek” riempie l’Arena Ciccio Franco

Si è tenuto Lunedì 18 all’Arena Ciccio Franco, il “Tribute Band Nek”, la manifestazione artistica e musicale organizzata dall’associazione Calabresi Digitali, nell’ambito della programmazione dello spettacolo reggino e metropolitano. Un grande successo di pubblico, con circa 300 persone presenti.

L’evento ha suscitato un grande interesse. La manifestazione si è aperta con la proiezione di brevi video promozionali del territorio messi a disposizione dell’amministrazione metropolitana, con il patrocinio morale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Prima di iniziare la kermesse, il presidente di Calabresi Digitali Demetrio Zavettieri ha rivolto un breve saluto. Dopo aver ringraziato gli astanti, i tecnici, gli artisti e tutte le persone che hanno preso parte a vario titolo alla manifestazione, ha indirizzato un doveroso ringraziamento alla Città Metropolitana e al Comune di Reggio Calabria, ringraziando in particolare il consigliere Mario Cardia che si è posto come un punto di riferimento essenziale in tutta la fase organizzativa, semplificando l’iter amministrativo e burocratico, facendo sintesi delle diverse esigenze, in un continuo dialogo con l’associazione. Il consigliere Cardia, dopo un breve saluto, ha elogiato l’operato di Calabresi Digitali e ha fatto un plauso alla buona riuscita dell’iniziativa, sottolineando il grande impegno delle associazioni del nostro territorio che con enormi sacrifici riescono ad offrire spettacoli di alta qualità.

La serata poi è entrata nel vivo con l’esibizione musicale degli artisti reggini, come da programma.

Per il tributo a Nek, un gruppo musicale di vero talento: Michele Misale e Domenico Malaspina alle percussioni, al basso Fabrizio Suraci, alla chitarra Carmelo Barreca, con le voci di Vincenzo Nigero e Manuel Malaspina. A seguire la splendida performance della cantante Katia Crocè, seguita da Fabiana Polimeni, per arrivare a un Pasquale Caprì in grande spolvero che irrompe nell’Arena direttamente dagli spalti, spiazzando tutti, con il brillante supporto di Benvenuto Marra sapiente spalla in grado di porgere le battute giuste al momento giusto, per concludere con il duetto con Cresh King. Sketch, risate e grande musica, il tutto egregiamente condotto con il supporto del mitico Peppe Plutino. Un ringraziamento doveroso va inoltre al service di Antonio Malaspina.